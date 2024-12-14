نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الثقافة تطلق أسبوع "حياة كريمة" بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق وزارة الثقافة، اليوم السبت، أسبوعا ثقافيا، بقرى حياة كريمة بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتأتي مع بدء تكثيف الفعاليات بمحافظة المنيا عاصمة الثقافة المصرية.

البرنامج تقيمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، وينفذ بإشراف أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، ويقام بمدرستي كوم المحرص، ومناهل الإعدادية.

تتضمن فعاليات البرنامج مجموعة مميزة من الورش الثقافية والفنية والحرفية لأبناء المنيا، يقدمها نخبة من المبدعين والمدربين، منها: خرز، موزايك، ديكوباج، حلي، أركت، فنون تشكيلية، خوص شعبي، وتقدم من خلال الإدارات العامة: ثقافة الشباب والعمال وثقافة القرية وثقافة المرأة.

ورش فنية

كما تقدم ورش اكتشاف وتنمية المواهب في مجالات إلقاء شعر، كتابة قصص قصيرة، موسيقى، غناء، فنون شعبية، من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب.

ويشهد برنامج الأسبوع عددًا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية حول جودة حياة الانسان المصري، الدعم النفسي والتمكين للمرأة، لقاءات توعوية حول أهمية الحفاظ على المياه، مناهضة الإدمان والمخدرات، ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى معرض كتاب "يلا نقرأ" وتوزيع كتب للأطفال والشباب من خلال الإدارة العامة للمكتبات.

ويحتوي البرنامج على كثير من ورشة الحكي والألعاب الشعبية وفقرة مواهب القرية، وأمسيات شعرية، وعروض فنية، وعروض لفرقة العرائس.

يقام البرنامج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتستمر فعاليات البرنامج، حتى 19 ديسمبر الحالي.

الإعلان عن الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر

وأعلن وزير الثقافة، خلال الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، محافظة المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، مشيدًا بدور الثقافة في توثيق الإنجازات الوطنية وترسيخ الهوية المصرية.