نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد المالكي يوجه رسالة مؤثرة لرامي جمال.... فماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الشاعر أحمد المالكي عن موعد طرح ألبوم النجم رامي جمال الجديد، المقرر صدوره في الأول من يناير المقبل. وجاء هذا الإعلان عبر منشور على حساب المالكي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث عبّر عن سعادته بالنجاحات التي حققها رامي جمال في مسيرته الفنية، واصفًا إياه بالفنان الحقيقي الذي يستحق المكانة التي وصل إليها.

وكتب المالكي في منشوره: "مبسوط بخطوات رامي جمال والمكان الكبير اللي أخده ونجاحه الفترة اللي فاتت، لأنه فنان حقيقي بيشتغل. الناس حبت رامي لأنه بيحترم كل زملائه وفنه، واستنوا الألبوم الجديد يوم 1 يناير، وبإذن الله يبقى يوم مهم جدًا".

وأشار المالكي إلى أن رامي جمال يجسد قيمًا نادرة في الوسط الفني مثل الالتزام والاحترام المتبادل، وهو ما يجعله نموذجًا مشرفًا لجيله والأجيال القادمة. كما عبّر عن تقديره لزملائه الذين يشاركون في صناعة الألبوم، مؤكدًا أن العمل يعتمد على التعاون المشترك لتقديم الأفضل للجمهور.

من جانبه، شارك رامي جمال منشورًا على "فيسبوك" عبّر فيه عن امتنانه لدعم جمهوره وزملائه في الوسط الفني. وكتب:

"مبسوط باللي وصلتله، رغم إنه لسه عالي بحلم بيه. النجاح ده بفضل الله ثم دعم الجمهور والشركاء اللي وثقوا في موهبتي. إن شاء الله السنة الجاية تكون بداية جديدة ومختلفة، واستنوا الألبوم اللي تعبنا فيه علشان يقدم حاجة مختلفة لكم. شكرًا لكل شخص دعمني سواء بكلمة، أو تعاون، أو فكرة. ربنا يديم بيننا الحب والاحترام".

يُذكر أن رامي جمال احتل المرتبة السادسة في قائمة Top Egyptian Artists 2024، مما يبرز حجم شعبيته وتقدير الجمهور لموهبته. الألبوم الجديد المنتظر يأتي ليستكمل مسيرته الناجحة، حاملاً في طياته أغنيات متنوعة ترضي مختلف الأذواق.