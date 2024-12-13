نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى فؤاد: 'إحنا الجيل اللي تعب وخد ملاليم وجيل دلوقتي بياخد ملايين' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجوى فؤاد: إحنا الجيل اللي تعب و خد ملاليم و جيل دلوقتي بياخد ملايين

أعربت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد عن رأيها في الفارق بين جيلها والأجيال الحالية في الوسط الفني، مؤكدة أن جيلها واجه الكثير من الصعوبات والتحديات، بينما يتمتع الفنانون اليوم بفرص أفضل وأجور أعلى.

وقالت نجوى خلال تصريحات تليفزيونية: “إحنا الجيل اللي تعب وخد ملاليم، والجيل اللي طلع دلوقتي بياخد ملايين، ما شاء الله ربنا يزيدهم وينجحهم، ربنا قسم لهم بكده".

كما أكدت نجوى فؤاد أيضًا أنها فخورة بما قدمته من أعمال خلال مسيرتها الفنية، وأنها تركت بصمة مميزة في عالم الفن الاستعراضي، رغم الظروف الصعبة التي واجهتها في بداياتها.



آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد

وفي سياق آخر يذكر أن مسلسل "تلت التلاتة"، وهو آخر أعمال نجوى فؤاد، الذي عرض في عام 2023، بطولة كل من الفنانة غادة عبدالرازق، مي سليم، الراحل مصطفى درويش، وغيرهم.

أحداث مسلسل "تلت التلاتة"

و تدور أحداث مسلسل "تلت التلاتة" حول ثلاث اخوات تجسدهم الفنانة غادة عبدالرازق، ويقع زوجها في حب مي سليم، حتى تكتشف خيانته، وتدور أحداث المسليل عن تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثيرها الذي قد يصل حد الإدمان.