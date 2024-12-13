نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر تطالب من الجمهور الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات، لتلقي الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة المرض أو تفاصيل حالته الصحية.

و طالبت الفنانة نجلاء بدر جمهورها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" بالدعاء بالشفاء العاجل للفنان نبيل الحلفاوي، الذي يمكث في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.



وكتبت نجلاء بدر:" اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا وأعف عنا، وإشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إشف مرضانا شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، إشف كل مريض،آمين".

آخر اعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم انتاجه عام 2022، وحقق الفليم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا، وفي ليلة زفاف ابو خليل وأم زاهية تنفجر مفاجأة في وجه ابنيهما حول حقيقة عملهما وتتوالى الأحداث من هنا في إطار كوميدي خفيف.