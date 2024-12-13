نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيوان لـ دوت الخليج الفني: " الجمهور المصري الأقرب لقلبي وأغنية شطبنا هدية عودتي للسياحه الفنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المطرب اللبناني أيوان للعودة إلى الساحة الفنية من جديد بعد فترة غياب، وذلك من خلال أغنية "شطبنا" والتي من المقرر طرحها الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب باللهجة المصرية.

وتواصل دوت الخليج الفني مع أيوان سؤاله عن الأغنية والاستعدادات لها وقال:" بدأنا اليوم تصوير الكليب الخاص بالأغنية في لبنان، والأغنية ذات إيقاع جديد وأنا اعتبرها هدية عودتي للساحة الفنية بعد غياب".

وأضاف:" احببت أن الأغنية باللهجة المصرية لأن الجمهور المصري هو الجمهور الأقرب لقلبي، وجمهور معجون فن ويعرف يتذوق الموسيقى واتمني أن تعجبكم الأغنية وتعجب الجمهور العربي".

تفاصيل أغنية "شطبنا":

أغنية "شطبنا" تنتمي إلى اللون الإيقاعي المميز، وهي من كلمات محمود شوقي، ألحان شريف عبد المنعم، وتوزيع هارون. ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، الذي يعكف حاليًا على تصميم "ستوري بورد" تعكس روح الأغنية وتقدمها بشكل بصري مبتكر.

آخر أعمال إيوان:

والجدير بالذكر ان آخر أعمال إيوان أغنية بعيش مخنوق"، كلمات منعم التهامي، وألحان مصطفى صبري، وتوزيع شريف مجدي، خلال الأيام المقبله عبر قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، ومنصة أنغامي، والعديد من المنصات الآخري.

من جهة أخرى يجهز إيوان لطرح ريمكس، وتسجيل جديد لأغنيته " أهلا وسهلا بالعزيز الغالي"، وهى كلمات: ايوان وحسان المنجد والحان فيبوس، والتي كان قد طرحها ضمن ألبوم "قلبي سهران" عام 2004، وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعا.