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أحمد جودة - القاهرة - محمد مهران يشارك جمهوره صور من كواليس مسلسل "فهد البطل"

شارك الفنان محمد مهران، جمهوره ومتابعيه صورًا من كواليس تصوير مسلسل "فهد البطل"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.



و علق محمد مهران على منشوره قائلًا: "ضياء واسيا من مسلسل فهد البطل رمضان 2025".



أبطال وصناع مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.



آخر أعمال الفنان محمد مهران

كان آخر أعمال الفنان محمد مهران مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، دياب، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم من النجوم.

المداح الجزء الرابع

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.