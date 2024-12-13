نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق أصالة يعلن ترشيحه لرئاسة سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أنس نصري، شقيق الفنانة السورية أصالة نصري، ترشحه لرئاسة سوريا، بناءً على طلب من والدته وزوجته.

وكتب أنس عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بطريقة ساخرة، قائلًا: “بناءً على طلب الجماهير العريضه (أمي ومرتي)، الله يخليلي ياهم قالولي لازم اعمل شي، وبعد تفكير عميق دام (3 دقايق) قررت اخد الخطوه المنتظرة”.

وتابع: “مرشحكم القادم لرئاسة الجمهوريه العربيه السورية: أنا، وعدي لكم بسيط: مافي اكتر من ساعتين كهربا باليوم، مشان نحافظ على أصالة الظلام السوري، الأزمات؟ مش هنحلها، هنصير نغني عليه، وجبه لكل مواطن، كسرة خبز وفوقها بوسه لأنو البوس ضروري للصمود”.

وأضاف أنس: “طموحي ليس السلطة، بل أن اكون أول رئيس، يرتدي البدله السوداء بمزاج في مجلس الشعب، صوتوا لي إذا اردتم مستقبلًا (مش ضروري مشرق، المهم يكون مختلف، تحيا سوريا، تحيا سوريا، نحيا سوريا".