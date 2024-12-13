نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قدوتي وأتمنى ترجع تمثل".. نشوى مصطفى تتحدث عن عبلة كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن رأيها في الفنانة عبلة كامل، وحبها وتقديرها لها، وتراها من أهم الفنانات الذين مروا على الساحة الفنية من وجهة نظرها، وذلك في تصريحاتها خلال برنامج «ساعة ونس» الذي يقدمه الفنان مراد مكرم، المُذاع عبر شاشة قناة «cbc».

وقالت نشوى مصطفى عن عبلة إن عبلة كامل من الفنانات اللاتي لن يتكررن في الوسط الفني، قائلة: “عبلة دي قدوة بالنسبالي ومثل وطريقة خاصة جدًا في التمثيل، ونقدر نقول عليها مُدهشة عملت مثلًا فتاة ليل، بس شوف عملت الدور إزاي”.

وتابعت نشوى: “عبلة عملت فيلم اللمبي شوف عملت الدور إزاي، حتى وهي صغيرة في المسرح، وعملت في الوداع يا بونابرت مشهد عبارة عن ريأكشن، أنا بشوف المشهد بقف قدامه مش عارفة هي عملته إزاي، واتمنى يا رب ترجع تمثل تاني”.