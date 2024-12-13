نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مها فتوني في حوار لـ دوت الخليج الفني:' ظن الجمهور بأنني مصرية لا يزعجني.. وهذا سبب نجاح " الصبر جميل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تامر حسني يحب الفنان الذي يقف أمامه

أميل إلى نوعية الأغاني الدرامية الحزينة وأفكر بالغناء بلهجات أخري في المستقبل

هكذا أتعامل مع جمهوري عبر السوشيال ميديا

هذى رسالتي لشعب لبنان

حققت المطربة اللبنانية الشابة مها فتوني نجاحات متتالية ونجحت في خلق مكانة خاصة في قلوب الجمهور بالوطن العربي، من خلال تميزها عن باقي أبناء جيلها في أسلوبها الغنائي فكانت آخرهم أغنية " مع السلامة" التي تعاونت فيها مع الشاعر عمرو المصري.

كشفت الفنانة مها فتوني في حوارها لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل الأغنية لافتة إلى أنها أغنية جديدة من نوعها من ناحية التقطيع واللحن والتوزيع وتميل إلى الطابع الحزين وهذا التعاون هو الثاني من الشاعر عمرو المصري بعد " العين بالعين".



كما تحدثت فتوني عن علاقتها بالنجم تامر حسني الذي قال عنها أنها ستكون من أقوي أصوات الوطن العربي بعد تعاونه معها في دويتو منذ عدة أشهر قائلة:'تامر حسني فنان الجيل، وتعامله أكثر من رائع، ويحب الفنان الذي أمامه ويريد إظهاره بأفضل صورة، هو فنان وإنسان للغاية ".

وعن نوعية الأغاني التي تميل إليها قالت مها فتوني:' أميل إلى نوعية الأغاني الدرامية ولكن أؤمن بأن التغير أمر هام" أما عن الغناء باللهجات الأخرى قالت أنها حاليا تركز على الغناء باللهجة المصرية لكن بالطبع مع الوقت ستفعل ذلك.



وعن سبب نجاح أغنيتها الشهيرة " الصبر جميل" التي تخطت ملايين المشاهدات عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات قائلة:' ليس هناك قاعدة لنجاح الأغنية ولكن الجمهور عندما يحب شيء بالتأكيد سينجح بالإضافة إلى أن ستايل الأغنية كان يميل إلى الأغاني القديمة.

وعن تعاملها مع السوشيال ميديا نظرا لبدايتها من خلاله قالت فتوني:' بحب جدا لما يفتكروني إني نفس الشخص اللي حبوه في البداية وبحب أنه الجمهور بيحب شكلي على الطبيعة وبتعامل بطبيعية جدا ودايما بتناقش معاهم وبسألهم عن رأيهم في أعمالي".

وعن اعتقاد الجمهور بأنها مطربة مصرية قالت مها فتوني:' بالطبع الجميع يُصدم عندما يعرف أنني لست مصرية وهذا الأمر لا يزعجني وأعتبره نجاح، لأنني بذلك استطعت إقناعهم باللهجة المصرية الصحيحة".

كما حرصت مها فتوني على توجيه رسالة للشعب اللبناني:' الشعب اللبناني الحبيب هم أبناء بلدي وأهلي وصحابي والحديث ليس كافيا لوصف معاناته ونضاله والفترة الماضية كانت صعبة على الجميع مضيفة:' طبعا الفترة اللي فاتت كانت صعبه أنه نطلع من الوضع ونكمل شغل بس دي الحياة لازم نكمل علشان بلدنا ونرفع اسمه وعلشان الناس اللي مستنية مننا شغل وعلشان نقول فعلا أن الشعب اللبناني بيحب الحياة".