انت الأن تتابع خبر ملخص أحداث الحلقة 35 من مسلسل وتر حساس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاءت أحداث الحلقة 35 من مسلسل وتر حساس، بالكثير من المفاجآت، وهي تحسين الحالة الصحية لـ عبدالرحمن وعلم الجميع بالخبر، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة إليه لاستجوابه وكانت المفاجأة أن اعترافاته جاءت مشابهة لمازن زوج ليلى، والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد جمال سعيد.

وقال عبدالرحمن إنّه بالفعل تواجد هو وليلى فى المنزل بعد اكتشافها خيانته مع فتاة أخرى، فكانت في حالة انهيار، ولذلك ظل بجوارها لمواساتها ولكنه قرر استغلال الفرصة لأنها الفرصة الأخيرة للتعبير لها عن مشاعره تجاهها وبالفعل أخبرها وهي تعرضت لضعف هي الأخرى وهنا رآهم زوجها مازن.

لكن على الرغم من اعترافات عبدالرحمن التي جاءت مشابهة لمازن إلا أن الجمهور انقسم إلى فريقين فريق يصدق الاعترافات، وفريق يرى أنه يكذب وأن كاميليا شقيقة مازن والتى تجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم هي من وراء الأمر وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.