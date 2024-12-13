انت الأن تتابع خبر سارة أبي كنعان تضج أنوثة بفستان بغاية الروعة و الأناقة - بالصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبهرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور بعد إطلالتها الأخبار من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان بغاية الروعة و الجمال، ضيق من دون أكمام ذات تصميم رائع، طرز غليه الشيفون الشفاف عند منطقة البطن، و تركت سارة شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور، مقطع فيديو لها برفقة الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل، من حفل توزيع جوائز بيلبورد الذي أقيم في الممكلة العربية السعودية، وظهرتا فيه وهما تحتسيان الشاي الأخضر، بأسلوب لطيف للغاية.