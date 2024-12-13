انت الأن تتابع خبر بعد تدهور حالة نبيل الحلفاوي الصحية .. ريهام عبد الغفور تعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، الدعاء للممثل المصري نبيل الحلفاوي حيث تمنت له الشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

ونشرت عبد الغفور صورة الحلفاوي، وكتبت تعليقاً:"اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

وكان الحلفاوي قد تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها غلى المشتفى وقد دخل صباح اليوم غرفة العناية المركزة، وتم وضعه على ماسك البالون الخاص بالتنفس والأكسجين، بسبب تدني مستوى الأكسجين في دمه إلى نسبة 78% بدون ماسك التنفس.