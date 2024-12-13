انت الأن تتابع خبر العرب بصورة عائلية من المطار.. نيكول الحجل تكـ ـشف عودتها إلى لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقد رزقت نيكول بمولودها الثاني، وهو ذكر وأطلقت عليه إسم "نادي"، من زوجها نادر حداد.

وقد شاركت نيكول الجمهور مجموعة صور لها برفقة إبنها الأكبر وطفلها الحديث الولادة، وبدت العائلة الجميلة بكامل سعادتها، وعلقت: "أمّ الصبيان! أهلاً وسهلاً بك في منزلك نادي! مولود في الـ 24 من شهر 8 عام 2024، عند الساعة الـ 8:24".

وتطل نيكول الحجل على الجمهور بشكل دائم، من خلال منشوراتها وصورها، وهي تعتبر ناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي.