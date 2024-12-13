نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" بطولة الفنان ماجد الكدواني، استعدادًا لعرضه في 26 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منصة شاهد البوستر، وأرفقت به تعليقًا:"ياعيني على ابراهيم لما تبهدله الأيام، ياجماعة موسم تالت يجنن من موضوع عائلي، جاي يوم 26 ديسمبر على شاهد".

منشور منصة شاهد

قصة مسلسل موضوع عائلي



دارت أحداث أجزاء مسلسل" موضوع عائلي "حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها، وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ 21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.