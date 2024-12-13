نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سبب تصدر ريهام سعيد مؤشرات بحث جوجل! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه ريهام سعيد مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه، بسبب عودة برنامج «صبايا الخير» لريهام سعيد على النهار يناير المقبل.

و أكدت ريهام سعيد، أن شبكة تليفزيون النهار هي بيتها الحقيقي الذي شهد أنجح مراحل مشوارها الإعلامي، وأضافت: «سنقدم نسخة متطورة تليفزيونيا من برنامج صبايا الخير على مستوى الشكل والمضمون، وسنبذل أقصى ما نملك من جهد ليأتي ملبيا لتطلعات واحتياجات المجتمع.

وقال الإعلامي علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة النهار: «سعداء بعودة ريهام، ونثق أنها ستمثل إضافة مهمة إلى شاشتنا، خاصة أننا خضنا معا تجربة مميزة استمرت عشر سنوات، واعتقد أن النهار هي الشاشة التي تشعر ريهام بالاطمئنان فيها، وجميعنا سندعمها لتقديم محتوى يليق بها وباسم النهار ومصداقيتها».

وقال محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن البرامج الاجتماعية ذات البعد الإنساني شديدة الأهمية، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب العرض والتناول نتمنى أن نسهم في تحقيقها.

يذكر أن ريهام سعيد (31 مارس 1975 -)، إعلامية وممثلة مصرية، شاركت في العديد من المسلسلات، وقدمت عدد من البرامج التلفزيونية، ويعد برنامج صبايا الخير من أشهر ما قدمت لما يطرحه من قضايا مثيرة للجدل.