زينة أشرف عبد الباقي: والدي فتح لي الأبواب ولا أنكر دعمه في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - أكدت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أنها لا تنكر دور والدها في دعم مسيرتها المهنية، مشيرةً إلى أن دعمه كان حاسمًا في بداية طريقها الفني.

قالت زينة خلال استضافتها برفقة والدها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه بالتأكيد، والدها ساعدها ودعمها. إذ أنها قدمت فيلم "مين يصدق" أول أفلامها قبل عامين، وكانت في سن صغيرة، ولم يكن من الممكن أن تجد منتجين يجلسون معها للاستماع إلى أفكارها لولا دعم والدها. موضحة أن هذه هي الحقيقة، وهو أمر لا يمكن إنكاره. مضيفة: "المنتجين يعرفوني من أين لولا اسم أبويا، هو فتحلي أبواب وأشتغل طول السنين دي عشان يفتحلي أبواب".



أوضحت زينة أنها لا تخشى الحديث عن تأثير والدها على مسيرتها، وأضافت زينة أنها تعتمد في النهاية على موهبتها وعملها الجاد لإثبات قدراتها: "أنا برضو مش مستنية حد يجي يقولي أنتي تعبتي في الشغل، لأني عارفة أني تعبت وأبويا عارف أني تعبت وكل حد شافني في الشغل".

أضافت المخرجة بالتأكيد على ثقتها في نفسها وفي قدرتها على إثبات نجاحها من خلال أعمالها، مشددة على أن الاعتراف بدعم والدها لا يقلل من جهدها الشخصي أو إبداعها الفني.

من جانبه علق الفنان أشرف عبد الباقي على الفكرة، موضحا أنه كان في بداياته عندما يرى أحد أبناء الفنانين يعمل، كان يعلق: "عشان أبوه ممثل".

أضاف "عبد الباقي" أنه كان يشعر أن هذا الشخص أخذ الفرصة التي لم يحصل عليها بسبب كونه ابن ممثل. مشيرا إلى أن هذا الكلام فيه جزء من الحقيقة. موضحا: يعني لو نظرنا للمجال، سنجد أن الأمر مشابه لما يحدث في مجالات أخرى؛ كأن يكون الأب طبيبًا والابن طبيبًا، أو الأب مهندسًا والابن مهندسًا".

أكد أن الفكرة الأساسية هي أن يكون الشخص ناجحًا في مجاله، وليس فقط لأنه ابن شخص معروف. وهذا ينطبق بشكل خاص على مجال التمثيل، لأن النجاح فيه لا يمكن أن يعتمد فقط على الواسطة، وقد رأينا كثيرًا من الفنانين الذين لم يستمروا لمجرد أنهم أبناء فنانين.