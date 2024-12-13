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أحمد جودة - القاهرة - “الوثائقية” شريك إعلامي للدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن انضمام قناة “الوثائقية” كشريك إعلامي للدورة السادسة، التي تقام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري داخل دار الأوبرا المصرية.

كما نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عبر موقع “فيس بوك” منشورًا وعلقت عليه قائلة: " "سعداء جدا بالإعلان أن قناة الوثائقية شريك إعلامي للدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير من 16 إلى 21 ديسمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية".

قناة الوثائقية شريك إعلامي مع مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

و أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة عن تنظيم مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات على مدار أيام المهرجان، الذي سينطلق في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

و سيشارك ضمن فعاليات المهرجان الفيلم المصري “دم فاسد” للمخرج طارق الشربيني في المسابقة المصرية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير، كما يشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري “أروح لفين” للمخرج عز الدين الفقي ضمن نفس المسابقة، وعلى صعيد المسابقة الدولية، ويُعرض الفيلم اللبناني “Far From It” للمخرج ماريو غابالي، إلى جانب الفيلم المصري “كعب عالي” للمخرج مهند الكاشف.

وسيشهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

و يتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الفعاليات المميزة، أبرزها لقاء خاص مع النجم خالد النبوي يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وكلاهما يُقام بمركز الإبداع الفني ويديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

و أكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في دورته السادسة، أن جميع فعاليات وعروض المهرجان ستكون متاحة للجمهور مجانًا، مع ضرورة التسجيل المسبق لضمان حجز المقاعد.