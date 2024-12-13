فن ومشاهير

سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية "كتر الفلوس"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائيه التي تحمل اسم “كتر الفلوس” وذلك عبر قناته الشهيرة “اليوتيوب”، ومن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

 

أغنية "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء".

ba8fb348e1.jpg

وقد كان شهاب قد شارك منذ أيام في إحتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية في فندق الماسة ب العاصمة الإدارية الجديدة،قدم فيه صحبة نخبه من نجوم الغناء والفن أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر "عبد الله حسن"، موسيقى وألحان الموسيقار "شريف حمدان".

f11d734611.jpg

أغنية كله يعمل شير 

 

يذكر أن سمسم شهاب طرح مؤخرا أغنية عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم “كله يعمل شير”.

اغنية "كله يعمل شير" من كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا