مشاريع فنية جديدة وتفاؤل بمستقبل السينما.. حسن عيد يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن أمنياته في 2025



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان حسن عيد في حوار خاص لموقع "دوت الخليج الفني"، عن أمنياته لعام 2025 وتطلعاته على الصعيدين الشخصي والمهني. وتحدث عن جهوده لتحقيق التوازن بين حياته الشخصية والمهنية، كما أبدى تفاؤله بمستقبل الفن العربي وبداياته نحو منافسة عالمية.

نص الحوار:

ما هي أهم الأمنيات الشخصية التي تسعى لتحقيقها على الصعيد العائلي أو الصحي أو المهني؟

"على الصعيد العائلي، أتمنى أن تكون أسرتي وابني بخير وأن يعم الاستقرار والصحة علينا جميعًا. أما على الصعيد المهني، فأنا أشارك حاليًا في فيلم الغربان، كما أحضر لمسلسل جديد لعام 2025، لكن لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيله حتى يتم التوقيع بشكل رسمي".



كيف تخطط لتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل في العام الجديد؟

"هذا التحدي ليس مقتصرًا على العام الجديد فقط، فالفنان دائمًا يواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. الأمر يحتاج إلى عزيمة وإرادة وصبر. كل منا يمر بمسؤوليات مثل رعاية الأبناء أو التعامل مع الأزمات الصحية، ومع ذلك عملنا كممثلين يتطلب تركيزًا وجهدًا ذهنيًا كبيرًا، لأنه يعتمد على توظيف كل الحواس. لذا، يجب أن يتوفر مناخ مناسب للفصل بين ضغوط الحياة اليومية والعمل الفني".



كيف ترى مستقبل الفن العربي في العام الجديد؟

"الفن العربي بدأ يتطور بشكل واضح، خاصة في مصر، حيث سيتم عرض أفلام جديدة مثل الغربان وعودة الماموث بطولة هنادي مهنا وأحمد صلاح حسني. هذه الأفلام تعتمد على تقنيات جرافيكية وفنية مستوحاة من السينما العالمية. وأتمنى أن نتمكن في المستقبل من المنافسة بين عمالقة السينما مثل بوليوود وهوليوود".

