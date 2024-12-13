خاص.. لـ "دوت الخليج الفني" منال سلامة: 2025 عام التحديات الفنية والطموحات الشخصية

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة منال سلامة في حوار خاص مع موقع "دوت الخليج الفني"، عن خططها وتطلعاتها للعام الجديد 2025 على المستويات العائلية والمهنية، مؤكدة سعيها لتقديم أدوار مميزة تترك بصمة إيجابية في المجتمع. كما تحدثت عن كيفية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، ورؤيتها لتطور الفن العربي وسط التحولات السريعة التي يشهدها العالم.

الحوار:

ما هي أبرز الأمنيات التي تطمحين لتحقيقها على الصعيدين الشخصي والمهني؟

"أمنياتي الشخصية هي أن أرى أسرتي وأولادي سعداء، وأن يحفظنا الله من أي مكروه. أتمنى أيضًا الرزق الحلال ودوام الصحة، فهي نعمة لا تُقدّر بثمن. أما على الصعيد المهني، فأطمح لتقديم أدوار مختلفة لم أؤدها من قبل، أدوار تخدم المجتمع وتغرس القيم والمبادئ، حتى لو تضمنت تقديم الشر، فالهدف هو تسليط الضوء عليه ليتعلم الناس تجنبه."

كيف تخططين لتحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية في العام الجديد؟

"الحفاظ على التوازن بين البيت والعمل هو أمر أحرص عليه دائمًا. الأولوية كانت وستظل لعائلتي، ولكن أثناء عملي، أعطيه كل تركيزي. لحسن الحظ، لدي زوج متفهم لطبيعة عملي وداعم لي، بالإضافة إلى دعم أمي وأختي الذي كان لا غنى عنه. مع كبر أبنائي، لم يعودوا بحاجة لرعايتي كالسابق، بل أصبحوا بحاجة لدوري كصديقة ومستشارة، وهذا يمنحني مساحة أكبر للتفرغ للعمل خلال العام الجديد."

ما هي رؤيتك لمستقبل الفن العربي في 2025؟

"لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق بسبب التغيرات السريعة التي نشهدها، خاصة مع تطور التكنولوجيا. لكني أتمنى أن نواكب هذه التطورات وأن نعطي الفن حقه بالاستعانة بالمحترفين القادرين على استعادة مكانته وريادته في المنطقة."