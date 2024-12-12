أحمد جودة - القاهرة - في عيد ميلاد علا رامي..65 عامًا من الإبداع والارث الفني الكبير

تحتفل اليوم الفنانة علا رامي، إحدى أبرز نجمات السينما والدراما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، بعيد ميلادها، بدأت علا مسيرتها الفنية في سن مبكرة بفضل موهبتها وبراعتها في التمثيل والرقص، حيث درست في المعهد العالي للباليه، مما أضاف لها مهارات مميزة أثرت على أدائها في أعمالها الفنية.

علا رامي

علا رامي تألقت في العديد من الأدوار التي جمعت بين التنوع والجرأة، حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في أفلام بارزة مثل حنفي الأبهة مع الفنان عادل إمام وكتيبة الإعدام مع النجم نور الشريف، كما أظهرت قدرتها على أداء الأدوار الدرامية والمركبة في المسلسلات التلفزيونية، حيث تركت بصمة واضحة بأدائها العفوي والطبيعي.

إلى جانب التمثيل، تميزت علا بمهاراتها في الرقص والباليه، حيث كانت هذه الخلفية سببًا في تقديمها أدوارًا تضيف لمسة من الرقي والإبداع، علا تحرص دائمًا على انتقاء أدوارها بعناية، حيث تسعى لتقديم أعمال تحمل رسالة وقيمة.

عُرفت علا بشخصيتها البسيطة والمحبوبة في الوسط الفني، حيث حافظت على علاقات طيبة مع زملائها، ورغم قلة ظهورها الإعلامي في السنوات الأخيرة، إلا أن اسمها يظل محفورًا في ذاكرة عشاق الفن المصري.

في عيد ميلادها اليوم، يحتفل جمهور علا رامي بإرثها الفني، ويعبر عن حبه وتقديره لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والصحة.