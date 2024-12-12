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أحمد جودة - القاهرة - بعد أزمته الصحية.. رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها مالك

احتفلت الفنانة رنا سماحة بعيد ميلاد ابنها مالك في أجواء عائلية بسيطة، وشاركت جمهورها لقطات من الاحتفال عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد هذا الظهور الأول لابنها بعد تعرضه لأزمة صحية أعلنت عنها مؤخرًا، حيث أعربت عن سعادتها بتحسن حالته.

في أول ظهور لابنها بعد إعلانها تعرضه لأزمة صحية، عبّرت الفنانة رنا سماحة عن مشاعرها تجاه ابنها مالك خلال الاحتفال بعيد ميلاده الثالث، وشاركت عبر حسابها على إنستجرام منشورًا قالت فيه: "النهاردة كملت أحلى 3 سنين في حياتي، كل سنة وأنت عمري وقلبي وروحي والحياة بالنسبة لي يا عيوني".

منشور رنا سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك

جاء الاحتفال في أجواء عائلية دافئة، حيث نشرت رنا صورًا تُظهر حبها واعتزازها بطفلها، وتفاعل متابعوها معها بشكل واسع، مقدمين التهاني والدعوات لمالك بالصحة والسعادة.

من ناحية أخرى كانت الفنانة رنا سماحة قد كشفت مؤخرًا عن تعرض ابنها مالك لأزمة صحية شديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث طلبت من متابعيها الدعاء له، ووصفت الحالة الصحية بأنها "صعبة للغاية مع ارتفاع في درجة الحرارة تجاوز الأربعين، وسعال شديد."

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشفها عن انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب للمرة الثانية، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا داخل الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

رنا أشارت إلى أن سبب الانفصال يعود إلى "التراكمات والصدمات في العام الأول من الزواج،" لكنها حرصت على عدم الخوض في التفاصيل حفاظًا على الخصوصية.