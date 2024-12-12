شيرين عبدالوهاب تحصد 4 جوائز دفعة واحدة في حفل بيلبورد

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أحمد جودة - القاهرة - فازت الفنانة شيرين عبدالوهاب بـ 4 جوائز دفعة واحدة، خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

جوائز شيرين عبد الوهاب في حفل بيلبورد عربية

وحصدت شيرين عدة جوائز، وهم: أفضل فنانة، الفنان الأول في فئة الأغنية المصرية، فنان العام، وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية، وذلك عن مجمل أعمالها على مدار العام الجاري 2024.

تعليق شيرين عبدالوهاب على التكريم

ووجهت شيرين عبدالوهاب الشكر لبيلبورد عربية، وذلك بعدما تغيبت عن حضور الحفل، شاركت عبر إنستجرام بوستر يكشف فوزها بإحدى الجوائز، وعلقت: شكرًا بيلبورد علي الجائزة.

حفل شيرين عبدالوهاب الجديد

ومن ناحية أخرى، تستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفلًا جديدًا غدًا الجمعة في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا، وذلك في أول حفل لها بعد أزمتها الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، حيث أُحيلت شيرين خلال الأيام الماضية للتحقيق، ومن المقرر أن تغني خلال حفل الغد عدد من أبرز وأشهر أغانيها المتنوعة ما بين القديم والحديث.

آخر حفلات شيرين عبدالوهاب

وكان آخر حفلات شيرين عبدالوهاب كانت يوم الجمعة قبل الماضي في الكويت، وذلك في لـ شيرين لإحياء الحفلات مجددًا بعد غياب لفترة طويلة، وكان الحفل على مسرح Road Rush في الكويت، وشهد الحفل تفاعلًا واسعًا من عشاق شيرين بالوطن العربي.

دخول شيرين موسوعة جينيس

ويذكر ان شيرين عبدالوهاب كانت قد تصدرت التريند خلال الفترة الماضية بعد دخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، لكونها الفنانة العربية الوحيدة التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا، حيث تمكنت من حصد المركز الأول في قائمة بيلبورد لأفضل 100 فنانة عربية لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.