نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة الشامي تنضم لأسرة فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة سارة الشامي على أحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "الصفا الثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع، ومن المقرر بدأ تصوير العمل، خلال الأيام القليلة الماضية.

تفاصيل شخصية سارة الشامي

وخلال أحداث الفيلم تنشأ قصة حب بين سارة وعلى ربيع داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات التي تدور فيها معظم الأحداث.

سارة الشامي



قصة فيلم “الصفا الثانوية بنات”



وتدور قصة فيلم الصفا الثانوية بنات في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر خلاله علي ربيع بدور مُدرس في مدرسة للبنات، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.

أبطال وصناع فيلم “الصفا الثانوية بنات”

ويضم فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.