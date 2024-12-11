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أحمد جودة - القاهرة - انطلاق فيلم الأكشن "GET FAST" في دور العرض المصرية اليوم

ينطلق فيلم الأكشن الجديد "GET FAST" للمخرج العالمي جيمس سي، في دور العرض المصرية ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء، ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة لهذا الموسم السينمائي.

الفيلم يُقدم جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، حيث يجمع بين مطاردات سريعة، مشاهد أكشن مبهرة، وقصة مليئة بالمفاجآت. العمل من بطولة مجموعة مميزة من النجوم العالميين الذين أبدعوا في تقديم شخصيات مميزة تعكس أجواء الفيلم المثيرة.

وكان "GET FAST" قد حصد ردود فعل إيجابية خلال عروضه الخاصة في المهرجانات الدولية، حيث أشاد النقاد بالإخراج الاحترافي للمخرج جيمس سي والتصوير السينمائي الذي يرفع مستوى الإثارة إلى أقصى حدودها.

الجمهور المصري على موعد مع تجربة سينمائية فريدة، حيث يُتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا داخل دور العرض المحلية، حيث يمكن للجمهور مشاهدة "GET FAST" بدءًا من اليوم في جميع السينمات المصرية.

يُعد فيلم الأكشن "GET FAST" واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية التي تشهدها دور العرض المصرية هذا الموسم، حيث يشارك في بطولته المخرج جيمس سي كلايتون الذي يجسد بنفسه دور البطولة في هذا العمل المليء بالحركة والإثارة.

ويُشاركه في البطولة النجم لو دايموند فيليبس، والممثل ذي الأصول اللبنانية لي مجدوب، بالإضافة إلى الممثلة الموهوبة في رين، ليُقدموا معًا تجربة سينمائية مفعمة بالتشويق والمغامرة.



الفيلم من تأليف كوبر بيبود وداني ماك، ومن إنتاج بلين أندرسون، جوني بروي، وجيمس سي كلايتون، مما يعكس جهود فريق عمل متكامل لإخراج هذا المشروع المميز إلى النور، وقد أشرف على التصوير المصور السينمائي الحائز على الجوائز ريان بيتي، والذي أضاف بصمته الإبداعية لتقديم مشاهد أكشن عالية المستوى.

كما يأتي الفيلم إلى دور العرض المصرية بتوزيع من شركة فورستار فيلمز، ليُقدم للجمهور المحلي تجربة سينمائية لا تُنسى، تجمع بين أداء مميز، وإخراج احترافي، وقصة مليئة بالإثارة.