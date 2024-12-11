نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جمال سليمان يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان جمال سليمان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما كشف نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.

سبب تصدر جمال سليمان التريند

علق جمال سليمان خلال مداخلة فيديو مع القناة العربية على الأوضاع الحالية في سوريا، كما كشف نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.

جمال سليمان يرغب في الترشح لرئاسة سوريا

وقال جمال: لدي الرغبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، ولكن بشرط إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب، سأرشح نفسي له وذلك إذا أراد السوريون، أريد كسر التابوه الذي زرعه النظام السابق في السوريين، حيث زرع فينا النظام أنه ممنوع تقول أنا أرغب أز أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، فأنت تكون إذا أشرنا نحن إلى ذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين، كان هناك اعتقاد سائد بأنه إذا ذهب النظام فسيكون البديل جماعة إرهـ ابية أو إقصائية، وأنا أريد أن أقول أن هذا ليس هذا شرطًا، فالبديل قد يكون إنسان قضى حياته بالعمل الأكاديمي والفني والثقافي أو إنسان وسطي ويؤمن بالديمقراطية.

آخر أعمال جمال سليمان

وكان آخر أعمال جمال سليمان هو مسلسل عملة نادرة مع نيللي كريم، والذي عُرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، قدم جمال خلاله شخصية عبدالجبار الذي دخل في صراعات عديدة مع نادرة التي لعبت دورها نيللي، وعُرض في 30 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، مريم الخشت، أحمد فهيم، محمد فهيم، وهشام عاشور، والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وايضا شارك في مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحي، والفنانة الشابة فرح الزاهد، هذا إلى جانب كل أحمد فؤاد سليم ومها نصار أحدث المنضمين للعمل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.