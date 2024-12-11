تامر حسني يطير إلى الكويت استعدادا لحفل 'الأرينا كويت'

أحمد جودة - القاهرة - تامر حسني يطير إلى الكويت استعدادا لحفل الأريناكويت

سافر المطرب تامر حسني منذ قليل إلى الكويت استعدادًا لإحياء حفله المرتقب في "الأرينا كويت" مساء غدٍ الخميس، الحفل سيجمعه مع المطرب أدم، في ليلة ينتظرها جمهورهما بشغف.

هذا الحفل يُعد من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة، حيث يشهد تامر حسني دائمًا تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا بفضل أغانيه المميزة وأدائه الحماسي، أما المطرب أدم، فهو يشتهر بصوته العذب وأغانيه الرومانسية التي تلقى صدى واسعًا لدى الجمهور العربي.

سيكون هذا الحفل بمثابة تجربة موسيقية ممتعة، تجمع بين نجمي الغناء في أجواء مليئة بالطرب والإبداع في وسط أجواء إحتفالية مبهجة.

منشور تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



شارك المطرب تامر حسني صورًا جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وهو في طريقه إلى المطار استعدادًا للسفر إلى الكويت لإحياء حفله المنتظر، وعلّق قائلًا: "في الطريق إن شاء الله للكويت، متشوق جدًا لجمهور الكويت الغالي الحبيب، حتى رايح مشي أهوه عشان عيونكم."

منشور الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

هذه المشاركة لاقت تفاعلًا كبيرًا من معجبيه الذين عبّروا عن شوقهم لحضوره والحفل الذي سيجمعه بالمطرب أدم في "الأرينا كويت"، كما يعتبر هذا الحفل واحدًا من أبرز الأحداث الفنية المنتظرة، حيث يُشعل تامر حسني المسرح دائمًا بحضوره المميز وأغانيه المحبوبة.