انت الأن تتابع خبر نشوى مصطفى: دوري في مسلسل ضمير أبلة حكمت كان دور عبلة كامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة نشوى مصطفى مفاجأة عن دورها في مسلسل ضمير أبلة حكمت، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج ساعة ونس مع مراد مكرم، عبر شاشة تلفزيون قناة سي بي سي سفرة.

نشوى مصطفى تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل ضمير أبلة حكمت

وقالت نشوى مصطفى في تصريحاتها التي يرصدها موقع تحيا مصر: دوري اللي عملته في "ضمير أبلة حكمت" دا كان دور عبلة كامل، ولما اختارونا أستاذة فاتن حمامة قالت نشوى تعمل دور عبلة، وعبلة تعمل دور "أبلة تقى" اللي هي المدرسة بتاعة "عبير" اللي بتدافع عنها واتبدلت الأدوار".

نشوى مصطفى

وتابعت: عبلة أنا بعتبرها قدوة بالنسبة ليا عندها طريقة خاصة في التمثيل مدهشة وعملت أدوار مختلفة مثل دور فتاة ليل في "سارق الفرح" بشكل مختلف، عملت فيلم "اللمبي" ودور كوميدي، هي جوكر، ممثلة مختلفة وجبارة وأتمنى ترجع تمثل تاني.

نشوى مصطفى عن سؤال أصدقائها عنها: ربنا يديكم الصحة والعافية

وسبق وأن حرصت الفنانة نشوى مصطفى على الإعراب عن سعادتها البالغة بسؤال أصدقائها عنها منذ يوم إجراءها عمليتها الجراحية الأخيرة، حيث كانت الفنانة تمر بأزمة مرضية شديدة في الفترة الماضية.

وكتبت نشوى مصطفى في منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رزقى الكبير فى الطيبين زمايلى النجوم الكبار اوى واللي بعضهم عمرنا ماالتقينا فى عمل مشترك واصدقائى ولاد الاصول اللى تقريباً يومياً من يوم ماعملت العملية مبطلوش سؤال ودعوات انتم دليل رضا ومحبة من رب العالمين ربنا يقدرنى وارد جمايلكم فى الفرح يارب وربنا يديكم الصحة والعافية الحمد لله على كرم الله - الحمد لله على قدر الله — الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.

الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى