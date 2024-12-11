سبل التعامل مع ذوي الإعاقة ومراحل تشكيل الوعي في نقاشات قصور الثقافة بالجيزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد فرع ثقافة الجيزة، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

سبل التعامل مع ذوي الإعاقة

واحتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، أقامت مكتبة الدقي، محاضرة بعنوان "سبل التعامل مع ذوي الإعاقة" قدمت خلالها د.أسماء نصار، أخصائي الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عدة نصائح حول كيفية تنمية مهارات الأطفال من ذوي الهمم لتمكينهم من الاندماج داخل المجتمع، واختتمت حديثها بطرح قصص نجاح ملهمة لأشخاص تغلبوا على الإعاقة في المجالات المختلفة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى، برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت مكتبة الحديقة الخضراء، زيارة لطلاب المعهد الأزهري، تضمنت لقاء ناقشت خلاله إيناس عبد الله، أخصائي ثقافي، أهمية التعايش السلمي وقبول الآخر، ودوره في بناء المجتمع، أعقبه ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل تدريب د.أماني الشيخ، مدير المكتبة، وورشة مشغولات يدوية بخيوط المكرمية، تدريب بسمة محمد، وأخرى لتعليم التشكيل بالورق الملون، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية عن تاريخ اللغة العربية.

حب الوطن وصور التعبير عنه

وفي مكتبة كفر حكيم، عقد لقاء بعنوان "حب الوطن وصور التعبير عنه" قدمه محمود نعمان، بجانب ورشة حكي بالعرائس القفازية، عن القيم الأخلاقية ودورها في تعزيز العلاقات الإنسانية، قدمتها زينب جمعة، أخصائي ثقافي ببيت ثقافة المتانيا.

واستمرارا للفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، أعدت مكتبة البحر الأعظم، لقاء بعنوان "دور الثقافة والإعلام في تأصيل الهوية الوطنية"، تحدث خلاله محمد رمضان، أخصائي ثقافي عن آليات تعزيز المواطنة، تلاه حديث حول "نشأة الأدب الشعبي وأهم رموزه"، للباحثة نهى الكاشف، بجانب مسابقة في المعلومات العامة وتوزيع جوائز عينية بحضور عدد من رواد مركز شباب الساحة.

فيما عقدت مكتبة السلام لقاء بعنوان "ماذا يفعل بنا الوعي"، تناولت خلاله ولاء زرزور أخصائي ثقافي، مراحل تشكيل الوعي، موضحة أهميته في حياة الفرد.