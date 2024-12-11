لهذا السبب.. مني زكي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مني زكي، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها عن فيلمها الجديد الست، والتحديات التى واجهتها خلاله.

سبب تصدر مني زكي التريند

وتحدثت مني زكي خلال لقائها مع منصة blinx، عبر يوتيوب، عن فيلمها الجديد الست، والتحديات التى واجهتها خلاله، وكذلك تجسيدها لشخصية أم كلثوم.

منى زكى تتحدث عن فيلم الست

وقالت مني زكي: فيلم الست تحدى كبير لي، ولولا وجود المخرج مروان حامد فى العمل، لم أكن أقبل بهذا التحدى على الإطلاق، شعرت فى بداية تجسيدى للشخصية أن الدور ليس مناسب لى، ولن أقدرعلى تقديم شخصية أم كلثوم، مؤكدة أن هذه التجربة من أصعب التجارب التى قدمتها فى مشوارها.

تفاصيل فيلم الست

يتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويأتي المشروع بتكلفة إنتاجية ضخمة، ويشارك بجانب منى زكي في بطولته، محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

احدث اعمال مني زكي

ومن ناحية اخري، تواصل مني زكي تصوير فيلم «رزق الهبل»، مع الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد منى زكي خلال أحداث العمل، دور زوجة الفنان محمد شاهين، بينما تكون رحمة أحمد زوجة طه الدسوقي، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، ويعتمد على البطولة النسائية.

آخر أعمال منى زكى

وكان آخر أعمال منى زكى كان فيلم رحلة 404، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، يتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، والفيلم من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.