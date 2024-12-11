فن ومشاهير

اللقاء الأخير.."الوثائقية" تطرح الجزء الثاني من حلقة محمد رحيم

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت قناة «الوثائقية»، البرومو الخاص بالجزء الثاني من اللقاء الأخير المطوَّل مع الملحن محمد رحيم قبل رحيله بـ9 أيام، في بودكاست «كلام في الفن»، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد عرض الحلقة 


ومن المقرر عرض الحلقة اليوم في جزئها الثاني، في تمام الساعة 10 مساءً على شاشة الوثائقية.

وفاة الملحن محمد رحيم

 

وفي يوم حزين على الوسط الفني، رحل عن عالمنا الملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية فجر يوم السبت 23 نوفمبر بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 45 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا كبيرًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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