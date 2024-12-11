انت الأن تتابع خبر بيسان اسماعيل تناشد للبحث عن والدها المفقود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشدت اليوتيوبر ونجمة السوشال ميديا السورية بيسان اسماعيل جمهورها في سوريا بالبدء في البحث عن والدها الذي اختفى قبل 10 سنوات بعد تحرير عدد من السجناء في سوريا إثر انتصار المعارضة وسقوط نظام بشار الأسد.



وفي تفاصيل المناشدة، نشرت بيسان عبر ستوري حسابها على "إنستغرام" فيديو قالت فيه: "مرحبا يا جماعة، صباح الخير.. اليوم باين من أوله خير الحمد لله رب العالمين، سوريا بخير، الشعب بخير، نحن بخير الحمد لله".



وحول والدها، قالت بيسان: "يمكن يبين بابا إن شاء الله، ادعولي.. إذا في حد بيسمع عن اسماعيل نايف الباروكي، اسمه، أو إذا حدا بيشوفه، يحاكيني فوراً".



وكانت بيسان قد كشفت سابقاً أن والدها اختفى منذ ما يقارب العشر سنوات، مشيرة إلى أنها تلقّت شهادة وفاته بعد فترة من البحث، لكنها لم تصدق الخبر وظلت تعتقد أنه على قيد الحياة.



كما أكدت بيسان في وقت سابق أن علاقتها بوالدها كانت مميزة جدًا، وأن غيابه كان له تأثير كبير على حياتها وحياة أسرتها. ورغم اختفائه، لم تفقد الأمل في العثور عليه، ومع الأحداث الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، تجدّدت آمالها في إيجاده بعد تحرير السجناء .