عاجل - تفاصيل إنقاذ الممثل ديك فان دايك من حريق ماليبو

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن الممثل الأسطوري الأمريكي ديك فان دايك، الذي يبلغ من العمر 98 عامًا، من النجاة من الحريق المدمر الذي اجتاح منطقة ماليبو بولاية كاليفورنيا. وبفضل عمليات الإخلاء السريعة، خرج فان دايك وزوجته أرلين سيلفر من منزلهما الذي كان مهددًا بالنيران، والتي امتدت إلى أكثر من 2800 فدان. تم إخلاؤهما بأمان، إلا أن قطتهما "بوب" هربت أثناء مغادرتهما، ما أثار قلق فان دايك، حيث دعا أن تكون بخير.

تفاصيل الحريق في منطقة ماليبو

بدأ حريق "فرانكلين" مساء الاثنين، وانتشر بسرعة في شمال جامعة بيبرداين. كما أدت الحرائق إلى تهديد العديد من المنازل والمباني، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لمئات من المباني. التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق. وبجانب ديك فان دايك، تم إجلاء العديد من المشاهير الآخرين مثل الممثلة ميرا سورفينو، والمغنيتين شير وباربرا سترايساند.

تصريحات ديك فان دايك حول حياته والمستقبل

وفي وقت لاحق، نشر فان دايك مقطع فيديو يعبر فيه عن تفاؤله رغم تقدمه في السن. وذكر في الفيديو أنه لا يخشى الموت، وأنه يشعر أنه سيكون بخير مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أنه يعيش كل يوم بسعادة دون قلق.

هذه الحادثة أثارت موجة من التضامن مع فان دايك وزوجته، وأظهرت كيفية تعامل المشاهير مع الأزمات الطبيعية التي تهدد حياتهم ومنازلهم.