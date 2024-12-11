في هذا الموعد.. تامر حسني ونانسي عجرم يجتمعان في حفل بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي النجم تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل رأس السنة هذا العام، ومن المقرر إقامتها يوم 31 ديسمبر في دبي.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “قولني كلام، خليك فولاذي، ماليش بعدك، موضوع رجوعنا، حلم سنين، يا أنا يا مافيش، إنت إختيار، هقولك كلمة، ديديما معاك”.

فيلم ريستارت

وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق

أغنية يانهار أبيض

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.