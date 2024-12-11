فن ومشاهير

وائل جسار ونوال الزغبي يحييان حفل رأس السنة في مدينة 6 أكتوبر

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب وائل جسار والنجمة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي كبير بمناسبة رأس السنة، والذي سيقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

 

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "كل وعد، بتوحشيني، نخبي لية، خليني ذكرى، جرى ماشي، حلم حياتي، ماتغبيش ثواني".

 

أخر أعمال وائل جسار 

 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية “ كل وعد” الذي حققت نجاحًا ساحقًا.من جانب آخر 

 

لم يكن جسار المعتذر الوحيد عن مهرجان ومؤتمر موسيقى العربية بل اعتذر أيضًا عاصى الحلانى بسبب أحداث لبنان

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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