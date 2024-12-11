سيمون تعود للساحة الغنائية بحفل استثنائي في "Cairo Jazz"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة المصرية سيمون عن موعد أحدث حفلاتها الغنائية، التي ستقام يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر في مسرح "Cairo Jazz". وجاء الإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث نشرت صورة مميزة لها مرفقة بتعليق يعكس حماسها للقاء جمهورها مرة أخرى. كتبت سيمون: "في انتظاركم الجمعة 13 ديسمبر في حفلة Cairo Jazz ".

تُعد هذه الحفلة من أبرز النشاطات الفنية التي تعود بها سيمون إلى الأضواء بعد فترة من الغياب النسبي عن الساحة الغنائية. وقد عُرفت سيمون، التي بدأت مشوارها الفني في الثمانينيات، بصوتها المميز وأدائها المليء بالإحساس، مما جعلها واحدة من أهم نجمات الغناء في تلك الفترة.

تتوقع الحفلة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق سيمون الذين ما دام تعلقوا بأغانيها مثل "مش نظرة وابتسامة" و"ساعتي مش مظبوطة". ولم تُعلن سيمون حتى الآن عن تفاصيل البرنامج الغنائي الذي ستقدمه، مما أثار فضول جمهورها حول المفاجآت التي قد تحملها هذه الأمسية الموسيقية.

من المعروف أن سيمون ليست فقط مغنية موهوبة، بل أيضًا ممثلة بارعة تركت بصمتها في العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو المسرح. ومع عودتها إلى الغناء، يتجدد شغف جمهورها بسماع صوتها الدافئ الذي ما دام أثّر في الأجيال السابقة.

يعد "Cairo Jazz" مكانًا مثاليًا لهذا الحدث، إذ يتميز بأجوائه الحميمة والموسيقية التي تتناسب مع أسلوب سيمون الغنائي. ومن المتوقع أن يضفي المكان طابعًا خاصًا على الحفلة، مما يجعلها تجربة فريدة لا تُنسى.

بهذا المنشور تؤكد سيمون أنها لا تزال تمتلك الكثير لتقدمه لعالم الفن والموسيقى، وأن جمهورها لا يزال ينتظرها بشغف للاستمتاع بإبداعاتها الفنية المتجددة