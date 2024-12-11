زينة تهنئ منى زكي على تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "فخورة بكِ جدًا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة المصرية زينة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، جمعتها بالفنانة الكبيرة منى زكي أثناء حضورهما فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض. وجاءت مشاركة زينة للاحتفال بتكريم منى زكي بجائزة تقديرية عن مسيرتها الفنية الطويلة والناجحة.

وعلّقت زينة على الصورة بعبارات مليئة بالإعجاب والتقدير، حيث قالت: "حبيبي أنت تستاهلي كل الجوائز اللي في الدنيا، أنت إنسان موهوب وتحس بالغير ودي هدية من ربنا يميزك عن غيرك". وأضافت: "الجائزة تناسبك وتليق بكِ وبفنّك وموهبتك، فخورة بكِ كفنانة مصرية كبيرة". واختتمت تعليقها بقولها: "بحبك جدًا".

منى زكي: نجمة ساطعة في سماء الفن العربي

يأتي تكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي اعترافًا بمسيرتها الحافلة التي امتدت لأكثر من عقدين، قدّمت خلالها أدوارًا متنوعة حققت بها نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والنقدي. عُرفت منى بأدائها المميز في عدد من الأعمال السينمائية التي أصبحت علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، من بينها "أفريكانو"، "تيمور وشفيقة"، و"أيام السادات"، إلى جانب أعمالها الدرامية البارزة مثل "أفراح القبة" و"لعبة نيوتن".

تميزت منى زكي بتجسيد أدوار مركبة تلامس قضايا اجتماعية وإنسانية، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة في مصر والوطن العربي، إلى جانب تقدير كبير من النقاد والمهرجانات السينمائية. وقد أثبتت على مدار السنوات قدرتها على التنقل بين الأدوار الكوميدية والدرامية بمرونة وإبداع.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي: منصة لتكريم الإبداع

شهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالرياض حضور نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي، ليصبح منصة بارزة تحتفي بالإبداع السينمائي وتكرّم رموز الفن الذين أثروا الصناعة بأعمالهم. ويأتي تكريم منى زكي هذا العام كواحد من أبرز لحظات المهرجان، حيث يعكس تقديرًا لدورها البارز في النهوض بالسينما العربية ونشر رسائلها عبر الحدود.

تفاعل جمهور الفنانتين مع المنشور بشكل واسع، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم الكبير بإطلالتهما وعلاقتهما المميزة، مؤكدين أن كلمات زينة تعكس المحبة والاحترام المتبادل بين نجوم الوسط الفني.