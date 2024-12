"حصاد 2024 الموسيقي: ألبومات تحطّم الأرقام القياسية وتغيّر قواعد اللعبة!"تقرير

القاهرة - محمد ابراهيم -

مع انتهاء عام 2024، برزت مجموعة من الألبومات التي لم تكتفِ فقط بالنجاح التجاري، بل أثّرت بشكل كبير على الساحة الموسيقية الرقمية. فيما يلي قائمة بالأعمال التي سيطرت على المنصات الموسيقية حول العالم وأصبحت الأكثر مبيعًا واستماعًا على المنصات مثل Spotify وApple Music.

الألبومات الأكثر استماعًا عالميًا:

1. تايلور سويفت – Midnights (The Til Dawn Edition):

مع إصدار نسخة جديدة تضمنت أغاني إضافية، واصلت تايلور سويفت تصدر قوائم البث، حيث تجاوز عدد الاستماعات 2 مليار على Spotify فقط.



2. دريك – For All The Dogs:

حصد ألبومه الأخير نجاحًا كبيرًا بأغانٍ مزجت بين الراب والموسيقى الإلكترونية، ما جعله من بين الأعلى استماعًا في الولايات المتحدة وكندا.



3. Bad Bunny – Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana:

ألبومه اللاتيني حطّم الأرقام القياسية في الأسواق الناطقة بالإسبانية، وحقق ملايين المشاهدات على YouTube والبث الرقمي.

الألبومات العربية الأبرز:

1. عمرو دياب – الألبوم الجديد على أنغامي:

رغم انتقال أغانيه حصريًا إلى أنغامي، حافظ الهضبة على مكانته كأحد الفنانين العرب الأكثر استماعًا.



2. ويجز – ألبوم 2024:

أكدت أغانيه وجوده كظاهرة غير تقليدية في الموسيقى المصرية، مع أغانٍ مثل "البخت" التي استمرت في حصد ملايين المشاهدات.



3. إليسا وماجد المهندس – ديوهات الموسم:

تعاونهما في ديوهات خليجية وعربية حقق استماعات قياسية في الشرق الأوسط.

تغيّرات السوق الموسيقي:

التوجه نحو المنصات الرقمية:

العام 2024 شهد تركيزًا أكبر على المنصات الرقمية مع تقليل الاعتماد على المبيعات المادية.

صعود الموسيقى اللاتينية:

الألبومات الإسبانية واصلت تصدر المشهد عالميًا بفضل شعبية فنانين مثل Bad Bunny وكارول جي.

اختلاف الأذواق :

الموسيقى الشعبية والراب هيمنت على الساحة العربية، بينما الكلاسيكيات ظلت حاضرة بين كبار النجوم.