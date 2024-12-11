حصاد 2024 عودة الحفلات الحية في 2024: مهرجانات ضخمة وحضور جماهيري مبهر تقرير

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد عام 2024 انتعاشًا كبيرًا في مشهد الحفلات الحية والمهرجانات الموسيقية، حيث عادت الساحات لتحتضن الجمهور بحماس بعد سنوات من التحديات المرتبطة بالظروف العالمية.

من أبرز هذه الفعاليات، مهرجان "ساوند كلاش" في السعودية، ومهرجان الجونة السينمائي والموسيقي في مصر، اللذان اجتذبا اهتمامًا واسعًا وجمهورًا من مختلف أنحاء العالم.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج عن عودة الحفلات الحية في 2024

"ساوند كلاش": مهرجان عالمي بأجواء ساحرة

استضافت السعودية في ديسمبر 2024 مهرجان "ساوند كلاش" ضمن فعاليات موسم الرياض. شارك في المهرجان نجوم عالميون مثل دي جي سنيك وديفيد غيتا، مما جعله أحد أبرز الأحداث الموسيقية في المنطقة. تميز المهرجان بالأجواء الحماسية والعروض الموسيقية المتنوعة، إلى جانب التنظيم الفائق الذي جذب جمهورًا واسعًا من داخل وخارج المملكة.

الجونة الموسيقي: إبداع فني يحتفي بالموسيقى والسينما

في مصر، نجح مهرجان الجونة السينمائي والموسيقي في تسليط الضوء على الإبداع الفني، ليس فقط من خلال عروض الأفلام العالمية، بل أيضًا من خلال الحفلات الموسيقية التي أُقيمت على هامشه. شهد المهرجان تكريمات وفعاليات متنوعة، بما في ذلك عروض موسيقية حية جذبت جمهورًا كبيرًا. أعادت هذه الفعاليات التوازن إلى المشهد الفني المصري بعد سنوات من التحديات، وشهدت حضور نجوم بارزين مثل محمد منير وآمال ماهر.

إقبال جماهيري وانتعاش ثقافي

رغم الظروف الاقتصادية والسياسية، كان الإقبال على هذه المهرجانات ضخمًا، مما يعكس تعطش الجمهور للأحداث الحية. أشاد النقاد بتنظيم هذه الفعاليات ودورها في تعزيز الحالة المزاجية العامة وترويج السياحة الثقافية في المنطقة.