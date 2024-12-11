نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير جودة تكشف عن الصعوبات التى واجهتها ونصيحتها للصحفيين (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دائمًا خلف الكواليس صعاب وتحديات وخاصةً فى مجال الصحافة والإعلام وحاور دوت الخليج الفنى الإعلامية القديرة سهير جودة لتكشف لنا عن الصعاب ونصيحتها للصحفيين، وعن ما مرت به حتى تصل لتقديم أهم برنامج من برامج المرأة.

سهيرة جودة ومحررة دوت الخليج أميرة محمد





كشفت لنا الإعلامية سهيرة جودة عن بدايتها قائلة " بدأت فى مجلة روزر يوسف وكنت أجلس فى موقع المجلة حتى الساعة ٢ بعد منتصف الليل، الصحافة الآن أسهل من ما سبق، كنت لمدة سنين دون تعيين ولا أموال"

و أضافت " كان التركيز على الانفرادات والحوارات الصحفية والتحقيقات والتحديات حتى نستطيع أن نصل إلى ما نحن عليه الآن ".

و عن النصيحة التى قدمتها للأجيال الحالية " أنصح من يمارس الصحافة فى هذا الوقت الحالى القراءة الكثير وإجراءات حوارات وانفرادات عديدة والتركيز على الظهور بشكل جيد ".



واختتمت حديثها " قصة حياتى إذا ستكون فيلم فستكون بقصة " المجتهدة".