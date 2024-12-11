أمنية الفنان إيساف لعام 2025: استعادة الذكريات مع العائلة الراحلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان إيساف متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بلحظة مليئة بالمشاعر والحنين، حيث نشر صورة تعكس أجواء التأمل والدفء بجوار النار مع خلفية غروب رائعة. وأرفق إيساف الصورة بتعليق عاطفي يقول فيه: "الأغلب ينتظر عامًا جديدًا وأنا أبحث عن عام قديم كان فيه أخي وأمي وأبي."

هذا المنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهوره ومتابعيه الذين عبروا عن دعمهم وتعاطفهم مع الفنان. الكلمات التي كتبها إيساف تحمل معاني الشوق والحنين لأفراد عائلته الذين فقدهم، مما جعل أمنية العام الجديد لعام 2025 بالنسبة له مختلفة تمامًا. ففي حين يتطلع الكثيرون إلى تحقيق إنجازات جديدة وأهداف طموحة، يتمنى إيساف فقط العودة إلى لحظات بسيطة ودافئة مع عائلته.

يُذكر أن الفنان إيساف قد تحدث سابقًا في مقابلات إعلامية عن الأثر الكبير الذي تركته العائلة في حياته ومسيرته الفنية، مؤكدًا أن فقدانه لأفراد عائلته شكّل نقطة تحول في طريقة نظرته للحياة والفن.

جمهور إيساف، الذي يعرفه بصوته الدافئ وأغانيه التي تحمل رسائل إنسانية عميقة، لم يتوانَ عن إرسال كلمات الدعم له عبر التعليقات، داعين له بالصبر والتوفيق في العام الجديد. ومن بين التعليقات: "كلماتك أثرت فينا جميعًا... كلنا معك"، و"نسأل الله أن يرحمهم ويجمعك بهم في الجنة".

هذا الموقف يعكس جانبًا إنسانيًا عميقًا من شخصية إيساف، ويؤكد على أن الفنانين، رغم بريق الشهرة، يحملون مشاعر وتجارب إنسانية مشتركة مع جمهورهم.

تفاصيل أغنية ضيف شرف

وعلى صعيد آخر يستعد ايساف لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ضيف شرف" من كلمات وألحان محمد مجدي، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج نبيل مكاوي وهو أول تعاون يجمعه مع الفنان إيساف.

