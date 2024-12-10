نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل فيلم 'الصفا الثانوية بنات' بطولة علي ربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان علي ربيع منذ فترة علي أحدث أعماله الفنية وهو فيلم يحمل اسم "الصفا الثانوية بنات" من إنتاج أحمد السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم الصفا الثانوية بنات

وتدور قصة فيلم الصفا الثانوية بنات في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر خلاله علي ربيع بدور مُدرس في مدرسة للبنات، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

ابطال فيلم الصفا الثانوية بنات

ويضم فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.

أحدث أعمال علي ربيع

ومن ناحية أخرى، يواصل علي ربيع تحضيراته لفيلم جديد بعنوان الساحل الشرير، كان قد تعاقد على بطولته خلال الفترة الماضية، والعمل من إخراج عمرو صلاح، وسيتم الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله، من أجل تحديد موعد للتصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال علي ربيع

وكان آخر أعمال علي ربيع هو فيلم ع الماشي، ويتناول الفيلم قصة شاب كسول يجسد شخصيته علي ربيع، اسمه هادي هادي عبدالهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة، شارك بجانب علي ربيع في بطولته، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، محمد رضوان، حجاج عبدالعظيم، وعبدالله مشرف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهيم ومصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.

وايضا شارك في مسلسل نصي التاني، على منصة شاهد، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، والمسلسل من بطولة علي ربيع، محمود البزاوي، سلوى عثمان، محمد محمود، وسليمان عيد، واعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وبسنت شوقي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد الجنايني.