نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الحلانجي رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتشوق الجمهور لوجبة مسلسلات رمضان الدسمة لعام 2025، وينافس محمد رجب بمسلسله الجديد الحلانجي، والذي يشهد عودته إلى دراما رمضان بعد غياب 5 سنوات منذ أن قدم مسلسل علامة استفهام في موسم 2019.

محمد رجب ينافس بمسلسل الحلانجي في رمضان 2025

يواصل محمد رجب التحضير لمسلسل الحلانجي، والذي يجسد خلاله شخصية نصاب وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الحلانجي

ويشارك في مسلسل الحلانجي: محمد رجب، محمود قابيل، أيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، دانا حلبي، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

قصة مسلسل الحلانجي

ويقدم محمد رجب خلال الأحداث شخصية نصاب يدعي طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت،

أحدث أعمال محمد رجب

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد رجب التحضير لفيلمة الجديد كوكتيل من تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكى، أيضًا يظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم ريستارت، بطولة تامر حسنى، وهنا الزاهد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يجسد خلاله تامر حسني شخصية مهندس، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو مسلسل الحشاشين الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بظهوره ضيف شرف ضمن الأحداث، المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، وجسد رجب بالعمل شخصية أمير قلعة ألموت، والذي طرده حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وشيري عادل وحسن مالك، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.