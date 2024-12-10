تعرف علي موعد عرض فيلم "العنكبوت" علي watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - يتشوق الجمهور لمشاهدة فيلم "العنكبوتـ بطولة أحمد السقا، ومنى زكي علي منصة watch it، تدور أحداثه في إطار أكشن مثير.

موعد عرض فيلم "العنكبوت" علي watch it

وشاركت watch it، البوستر الرسمي للفيلم، عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام» وعلقت: «فيلم العنكبوت يُعرض ابتداءً من 12 ديسمبر على WATCHIT».

أبطال فيلم العنكبوت

ويشارك في بطولة فيلم العنكبوت: أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، محمد لطفي، والراحل زكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم العنكبوت

تدور أحداثه في إطار أكشن مثير حول تاجر مخدرات، يتمكن من تصنيع المواد المخدرة، ويقوم ببيعها للشباب، ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، وتحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات، ويقرر الانتقام من التجار خلال الأحداث.

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

وكان آخر أعمال الفنان أحمد السقا هو فيلم «السرب»، الذي دار حول أحداثًا حقيقية لملحمة قام بها أبطال القوات المسلحة المصرية في مدينة «درنة» الليبية بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصريًا قبطيًا، بطولة: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وايضا شاركت في فيلم “رحلة 404”، والتي جسدت فيه شخصية “غادة”، وهي امرأة تستعد للسفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وتواجه مشكلة طارئة تتطلب منها جمع مبلغ كبير من المال في فترة زمنية قصيرة، شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وحسن العدل، وهو من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج هاني خليفة.