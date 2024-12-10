جمال سليمان: سأرشح نفسي لرئاسة سوريا إذا أراد السوريون

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رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان جمال سليمان عن استعداده للترشح لرئاسة سوريا إذا أراد السوريون، وذلك من خلال لقاء له عبر شاشة تلفزيون قناة العربية.

جمال سليمان يعلن استعداده للترشح لرئاسة سوريا

وقال جمال سليمان في تصريحاته التي يرصدها موقع تحيا مصر: هذا ليس شرطًا، إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون، والنظام زرع فينا إنه ممنوع تقول أنا بدي أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، انت بتكون إذا إحنا أشرنا بذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين.

جمال سليمان

أبرز تصريحات جمال سليمان الأخيرة

وأوضح جمال سليمان: كان هناك اعتقادًا سائدًا بإنه ذهب النظام فسيكون البديل جماعة إرهابية أو إقصائية، وأنا أريد أن أقول أن هذا ليس هذا شرطًا، فالبديل قد يكون إنسان قضى حياته بالعمل الأكاديمي والفني والثقافي، وإنسان وسطي، يؤمن بالديمقراطية.

حقيقة وجود خلاف بين جمال سليمان وشركة العربي

وسبق وأن أكد الفنان جمال سليمان على أنه لا يوجد خلاف بينه وبين شركة العربي كما أشيع مؤخرا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب جمال سليمان في منشوره الذي يرصده موقع تحيا مصر: تداولت بعض المواقع انني كنت ضحية سوء معاملة من قبل شركة العربي و هذا قطعا غير صحيح، العكس تماما هو الصحيح فشركة العربي تعاملت معنا بما يليق بسمعتها و مصداقيتها، فهم بالفعل صناع الثقة قولا وفعلا، رحم الله الحاج محمود العربي مؤسس هذا الصرح الكبير وتحية لمدرائها وعمالها الذين لم أجد فيهم الا كل مهنية و لطف و حرص، ملاحظة جانبية لأصحاب المخيلة الخصبة: هذا ليس إعلان وإنما إنصاف وقول حق.

آخر أعمال جمال سليمان الدرامية