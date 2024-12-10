بسبب أمنية افتراضية.. أشرف عبد الباقي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أشرف عبد الباقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف أمنيته الافتراضية والمُفضل منذ الصغر، وذلك ضمن حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، الذي يُعرض على قناة الحياة.

أمنية لـ أشرف عبدالباقي

وقال أشرف عبد الباقي: نفسي أعيش في جزيرة علي البحر، وأتعشى مع النجمة العالمية أنجلينا جولي وناكل سوا كوارع.

الفنان المفضل لـ أشرف عبد الباقي

واضاف أشرف: منذ أن كنت صغيرًا وأنا معجب بالفنان الكبير عادل أدهم وهو أجمل شرير في السينما، حيث كان يقدم الراحل أدوار الشر بعبقرية شديدة.

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا لـ أشرف عبد الباقي فيلم مين يصدق، بطولة شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.

قصة فيلم مين يصدق

وتدور قصة فيلم مين يصدق حول «نادين» التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

آخر أعمال أشرف عبد الباقي

وكان آخر أعمال أشرف عبد الباقي هي مسرحية «البنك سرقوه» التي عرضت على هامش فعاليات الدورة الثانية لـ مهرجان العلمين، ودارات أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، بطولة كريم محمود عبد العزيز، وسلوى خطاب، وميرنا جميل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسليمان عيد، ومصطفى بسيط، وشريف حسني، وإبرام سمير، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وأيضا شارك في مسلسل "جولة أخيرة" من بطولة أحمد السقا، وأشرف عبدالباقي، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، يمر فيها "الدكتور يحيى" بأزمات عدة، بعد ابتعاده عن حلبات رياضة MMA، إضافةً إلى عيشه حياة روتينية ينفصل فيها عن زوجته.