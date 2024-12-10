تراجع إيرادات فيلم "الهوى سلطان" لمنة شلبي وأحمد داوود في آخر ليلة عرض

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق فيلم "الهوى سلطان"، من بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، إيرادات منخفضة في دور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم "الهوى سلطان"

وجاءت إيرادات فيلم "الهوى سلطان،" أمس نحو 665 ألف جنيه، ليكون إجمالي ما حققه في مصر في 5 أسابيع 73 مليون جنيه.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

بوستر فيلم “الهوى سلطان”

أبطال فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داوود



حيث يعتبر فيلم "الهوى سلطان" العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داوود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

كما شارك في بطولة فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" نخبة من النجوم ومنهم: ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، صابرين، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، إنعام سالوسة، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف: يسري نصر الله وأحمد عبدالله وفكرة باسم سمرة، وإخراج: يسري نصر الله.

و يعرض إلى جانب الهوى سلطان حاليا في السينمات أفلام "الحريفة 2" بطولة الفنان نور النبوي وأحمد بحر وأحمد غزي، "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، "وداعًا حمدى" بطولة شيرين رضا وآية سماحة وعلى الطيب، "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال وهيدى كرم، "المخفى" بطولة أحمد سلطان وعمرو عبد الجليل، إضافة إلى استمرار عدد من الأفلام التي تم طرحها في عيد الأضحى والصيف.