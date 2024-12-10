مسلسل "وصية جدو" يجمع بيومي فؤاد وليلى عز العرب ومواهب ذوي الهمم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل مبادرة "مشروع حلم" إحدى مسارح المدارس الكبرى، باليوم المعاق العالمي يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن ينطلق خلال حفل افتتاح مسلسل “وصية جدو” بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان ليلى عزب العرب والفنان حمزة العيلي وعدد من مواهب ذوي الإعاقة.

"مشروع حلم" هي مبادرة داعمة لإدماج ذوي الهمم، اعتماداَ على دراستهم وخبراتهم في فروع التمثيل السينمائي والمسرحي والإخراج والمونتاج والموسيقى والتسويق عبر منصات التواصل االجتماعي المختلفة والعالم والصحافة والكتابة الدرامية.

كما تهتم المبادرة بالعمل على تأكيد د. سمو الرسالة الفنية وتقديم أعمال تعكس واقع المجتمع وتحث على التمسك بالقيم المصرية الأصيلة، وتحمل المبادرة فكرًا استثنائيا للصناعة الفنية والترفيهية ذات الطابع الإنساني، تضع نصب أعينها لتمكين الموهوبين من الأشخاص من ذوي الهمم، في مجالي الفن والميديا اعتمادا على كفاءتهم ومواهبهم ومن خلال تحقيق هذه الرؤية تسعى إلى إزالة كل أشكال التمييز ضدهم.