صبا مبارك تنهار أثناء دفن شقيقتها في وتر حساس

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مشهد مؤثر يعبر عن مدى حزنها وتعلقها الشديد بها، تنهار صبا مبارك أثناء دفن شقيقتها ليلى بعد أن ماتت مقتولة، لتزداد الأحداث سخونة في الحلقة الثانية والثلاثين من مسلسل وتر حساس الذي يُعرض على قنوان أون وأون دراما بالتوازي مع منصة Yango Play متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

تفاصيل الحلقة



تربط بين سلمى (صبا مبارك) وشقيقتها الصغرى ليلى (جنا الأشقر) علاقة قوية، حيث اعتادت سلمى أن تتحمل مسؤولية ليلى والاهتمام بها على مدار مراحل عمرها المختلفة، لذلك فقد مثل موتها صدمة كبيرة لسلمى جعلها في حالة ذهول، ولم تنهار إلا في اللحظة الحاسمة عندما راتها وهي تتوارى تحت التراب، وهي اللحظة التي تتأكد فيها أنها لن تراها مرة أخرى.



وما يزيد من حزن سلمى هو أن ليلى قد ماتت مقتولة ومطعونة في شرفها، حيث ضبطها زوجها مازن (أحمد جمال سعيد) في شقة الزوجية مع زميلها عبد الرحمن الذي ما دام كان مازن يشعر بالغيرة الشديدة منه ويشك فيه، وأثناء شجاره مع عبد الرحمن تُقتل ليلى عن طريق الخطأ.



على الفور تتجه شكوك سلمى إلى كاميليا وترى أنها لا بد وأن تكون لها يد في كل ما حدث، وأن ذلك جزءً من مخططاتها للانتقام منها هي ومن تحب. فهل تصدق شكوك سلمى؟

وتر حساس



مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.