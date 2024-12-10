واحد من الأعمال المنتظر عرضها الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي". وكشفت منصة "شاهد" عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" وحددت له يوم 26 ديسمبر.
يضم الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" واحد من الأعمال المنتظر عرضها الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي. وكشفت منصة شاهد عن موعد عرض الجزء الثالث إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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