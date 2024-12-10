موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" واحد من الأعمال المنتظر عرضها الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي. وكشفت منصة شاهد عن موعد عرض الجزء الثالث إقرأ المزيد

واحد من الأعمال المنتظر عرضها الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي". وكشفت منصة "شاهد" عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" وحددت له يوم 26 ديسمبر.

يضم الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.